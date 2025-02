Last-Minute-Ausgleich! Liverpool nur Remis im Merseyside Derby gegen Everton

Liverpool hat im Stadtderby gegen Everton den sicher geglaubten Sieg verspielt. Ein später Treffer in der 98. Minute sorgte für ein 2:2 – dennoch bleiben die „Reds“ auf Titelkurs.

Liverpool musste am Mittwoch (20:30 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) in der Premier League einen bitteren Dämpfer hinnehmen. Im legendären Merseyside Derby gegen Everton kassierten die „Reds“ in der 98. Minute den späten Ausgleichstreffer zum 2:2.

Frühe Führung und Wende durch Liverpool

Everton ging bereits früh durch Beto in Führung (11.), doch Liverpool zeigte eine schnelle Reaktion. Alexis Mac Allister (16.) glich aus, und Mohamed Salah (73.) drehte das Spiel zugunsten der Gäste.

Tarkowski sorgt für Last-Minute-Schock

Als Liverpool den knappen Sieg schon sicher hatte, schlug Everton noch einmal zu. Kapitän James Tarkowski köpfte in der 98. Minute zum umjubelten Ausgleich ein und sicherte seinem Team einen Punkt.

Historisches Derby im Goodison Park

Das Spiel hatte auch eine besondere historische Bedeutung: Es war das letzte Merseyside Derby im Goodison Park. Nach 133 Jahren wird Everton das traditionsreiche Stadion mit Saisonende verlassen und in eine neue Arena umziehen.