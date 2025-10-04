Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Premier League
Liverpool Chelsea
© Getty

Gegen Chelsea

Last-Minute-Schock: Liverpool kassiert 3. Pleite in Folge

04.10.25, 20:38
Teilen

Der englische Meister schlittert in eine erste Krise.

 Arsenal hat die Tabellenführung in der englischen Fußball-Premier-League übernommen. Die "Gunners" feierten am Samstag einen 2:0-Heimerfolg über West Ham und liegen damit einen Punkt vor Titelverteidiger Liverpool, der bei Chelsea durch ein Gegentor in der 95. Minute mit 1:2 verlor. Siege gab es für Tottenham (2:1 mit Kevin Danso ab der 85. Minute in Leeds) und Manchester United (2:0 im Old Trafford gegen Sunderland).

Moises Caicedo brachte Chelsea mit einem sehenswerten Weitschuss in Führung (14.), Cody Gakpo sorgte für den Ausgleich (63.). Als alles schon auf ein Unentschieden hinauszulaufen schien, erzielte Estevao nach Stanglpass von Marc Cucurella noch das Siegestor für Chelsea und besiegelte so die dritte Liverpool-Niederlage in Folge. Vor einer Woche mussten sich die "Reds" gegen Oliver Glasners Crystal Palace ebenfalls aufgrund eines Gegentreffers in der Nachspielzeit 1:2 geschlagen geben.

Liverpool Chelsea
© Getty

Nächster Liverpool-Gegner ist in zwei Wochen der große Rivale Manchester United, der nach dem Sieg über Sunderland etwas aufatmen darf. Mason Mount (8.) und Benjamin Sesko (31.) bescherten den "Red Devils" den dritten Saisonsieg im achten Bewerbsmatch. Trainer Ruben Amorim hatte vor der Partie als Ablösekandidat gegolten, als möglicher Nachfolger war immer wieder auch Glasner ins Spiel gebracht worden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden