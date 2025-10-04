Alles zu oe24VIP
Florian Wirtz
© Getty

Liverpool-Star

Nach Kritik: Hammer-Gerücht um Florian Wirtz (22)

04.10.25, 18:00
Teilen

Florian Wirtz (22) steht in Liverpool in der Kritik. Folgt nun bereits die Flucht von der Insel?

Nach seinem Wechsel von Bayer Leverkusen zum FC Liverpool ist Florian Wirtz noch nicht richtig auf der Insel angekommen. Beim englischen Meister wirkt der DFB-Star oftmals noch wie ein Fremdkörper – die Kritik am teuren Neuzugang nimmt zu. Klub-Legende Jamie Carragher forderte zuletzt etwa offen, den 22-Jährigen auf die Bank zu verfrachten.

Real wartet

Sollte sich Wirtz in England nicht auf Dauer durchsetzen können, wartet schon der nächste Top-Club. Wie „Defensa Central“ berichtet, beobachtet Real Madrid die Situation um Witz genau.

Wirtz Alonso
© Getty

Xabi Alonso kennt Wirtz aus gemeinsamer Leverkusen-Zeit genau und würde den Offensivspieler nur zu gern nach Madrid holen. Im besten Fall könnte ein Wechsel schon im Sommer 2026 zum Thema werden. Vorerst will sich Wirtz aber in Liverpool durchsetzen.

