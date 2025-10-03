Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Deutsche Bundesliga
  6. Bundesliga
Dreesen
© Getty

Vollmundig

Bayern mit Boss-Ansage zur Zukunft von Harry Kane

03.10.25, 20:26
Teilen

Kurz vor dem Topspiel in Frankfurt hat sich Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen zu Wort gemeldet, mit deftigen Ansagen. 

Im Interview mit der Welt am Sonntag verteidigt er die Strahlkraft des Rekordmeisters – trotz gescheiterter Versuche bei Florian Wirtz und Nick Woltemade.  

Jan-Christian Dreesen
© Getty Images

Die wichtigsten Boss-Aussagen von Dreesen: 

  • Über Transfers: „Wir können uns jeden Transfer leisten, den wir machen wollen. Wir haben eine ausgezeichnete Kapitalquote, dem FC Bayern geht es sehr gut. Aber wir wollen einen Spieler bezahlen können – ohne zur Bank rennen zu müssen. Das ist nicht die DNA des FC Bayern.“ 

Nick Woltemade
© Getty
  • Über TV-Gelder: „Der Tabellenletzte der englischen Liga hat mit 125 Millionen Euro 60 Millionen mehr Medien-Einnahmen als wir. Liverpool hat 200, der FC Barcelona und Real Madrid jeweils 160.“ 

Alaba Xabi Alonso
© Getty
  • Die Zukunft von Harry Kane, ob er über 2027 hinaus verlängert: „Entgegen aller Kassandrarufe vor zwei Jahren wird Harry von Jahr zu Jahr besser. Wenn sich das fortsetzt, ist die Antwort eindeutig.“ 

kane
© Getty

FC Bayern: Jan-Christian Dreesen und Harry Kane
© Getty

Die Strategie des Bayern-Bosses ist klar: Eine echte Mir-san-mir-Ansage muss jetzt her! Dreesen will Stärke zeigen und dabei gibt ihm die Siegesserie der Münchner, die aktuell in Topform sind, natürlich Rückhalt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden