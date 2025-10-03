Bayern mit Boss-Ansage zur Zukunft von Harry Kane

Kurz vor dem Topspiel in Frankfurt hat sich Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen zu Wort gemeldet, mit deftigen Ansagen.

Im Interview mit der Welt am Sonntag verteidigt er die Strahlkraft des Rekordmeisters – trotz gescheiterter Versuche bei Florian Wirtz und Nick Woltemade.

Die wichtigsten Boss-Aussagen von Dreesen:

Über Transfers: „Wir können uns jeden Transfer leisten, den wir machen wollen. Wir haben eine ausgezeichnete Kapitalquote, dem FC Bayern geht es sehr gut. Aber wir wollen einen Spieler bezahlen können – ohne zur Bank rennen zu müssen. Das ist nicht die DNA des FC Bayern.“

Über TV-Gelder: „Der Tabellenletzte der englischen Liga hat mit 125 Millionen Euro 60 Millionen mehr Medien-Einnahmen als wir. Liverpool hat 200, der FC Barcelona und Real Madrid jeweils 160.“

Die Zukunft von Harry Kane, ob er über 2027 hinaus verlängert: „Entgegen aller Kassandrarufe vor zwei Jahren wird Harry von Jahr zu Jahr besser. Wenn sich das fortsetzt, ist die Antwort eindeutig.“

Die Strategie des Bayern-Bosses ist klar: Eine echte Mir-san-mir-Ansage muss jetzt her! Dreesen will Stärke zeigen und dabei gibt ihm die Siegesserie der Münchner, die aktuell in Topform sind, natürlich Rückhalt.