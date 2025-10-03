Nächster Bayern-Star soll Premier-League-Legende ersetzen

Nach dem Transfer-Chaos im letzten Sommer droht dem FC Bayern München im nächsten Jahr die totale Spielerflucht.

Die Bayern sind in der laufenden Saison noch ohne Punktverlust, dennoch wollen die Spieler den Verein scheinbar verlassen. Schon im vergangenen Sommer war es zunehmend schwer für die Verantworltichen rund um Max Eberl die Wunschspieler zum deutschen Meister zu locken. Doch einige Leistungsträger bereiten nun scheinbar ihren Abgang vor.

In diesem Sommer verließen die Münchner Stützen, wie Thomas Müller, Kingsley Coman oder Eric Dier. Transferziele, wie Nick Woltemade, Nico Williams und Florian Wirtz entschieden sich gegen einen Wechsel an die Isar, und nun brodelt die Gerüchteküche schon über, welche Stars nach dieser Saison das Weite suchen könnten.

Immer wieder fällt der Name Harry Kane, der zurück nach England wechseln könnte. Auch Youngster Aleksandar Pavlovic und Dayot Upamecano werden immer wieder mit Wechseln in Verbindung gebracht. Nun ist ein neuer Name aufgetaucht, der in der Premier League eine Vereinslegende ersetzen soll.

Liverpool will Bayern-Star

Denn einem Bericht der Bild zufolge soll Liverpool bereits auf der Suche nach einem Erbe für Mohamed Salah sein und dafür in Deutschland beim Rekordmeister fündig geworden sein.

© Getty

Michael Olise ist das Objekt der Begierde des englischen Meisters. Der 23-jährige Franzose kennt die Premier League, spielte bereits für Crystal Palace, ehe es ihn zu den Bayern zog. Nun könnte die Rückkehr an die Insel früher kommen, als gedacht.

© epa

Auf die Verantwortlichen der Bayern mit Eberl und Sportdirektor Christoph Freund wartet ein arbeitsintensives Jahr. Trotz Sparkurs soll der Kader nächsten Sommer verjüngt werden und dennoch das Niveau eines europäischen Spitzenklubs gehalten werden. Mit drohenden Abgängen von Olise und Pavlovic würden zwei Schlüsselspieler für die Bayern-Zukunft dabei verloren gehen.