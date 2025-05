Liverpool plant Frimpong als Alexander-Arnold-Ersatz

Liverpool steht offenbar kurz vor der Verpflichtung von Jeremie Frimpong. Der Bayer-Leverkusen-Star soll für 40 Millionen Euro Nachfolger von Trent Alexander-Arnold werden.

Liverpool bereitet sich auf die Ära nach Trent Alexander-Arnold vor. Wie „Kicker“ berichtet, hat der englische Top-Klub Jeremie Frimpong von Bayer Leverkusen als Ersatz für den abgangsbereiten Rechtsverteidiger ins Visier genommen. Die Transferverhandlungen sollen bereits weit fortgeschritten sein.

Frimpongs Ausstiegsklausel aktiviert

Der 24-jährige Niederländer verfügt über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Millionen Euro, die Liverpool offenbar zahlen wird. Frimpong, der in dieser Saison 5 Tore und 12 Vorlagen in 48 Spielen für Leverkusen beisteuerte, gilt als einer der vielversprechendsten Außenverteidiger Europas.

Alexander-Arnolds Abschied besiegelt

Der Wechsel wird nötig, da Alexander-Arnolds Vertrag bei Liverpool nicht verlängert wird. Der englische Nationalspieler hatte den Klub über soziale Medien bereits verabschiedet. Neben Mohamed Salah und Virgil van Dijk, die ihre Verträge verlängerten, ist Alexander-Arnold der dritte Star, dessen Zukunft geklärt wurde – allerdings mit einem Abschied.

Karriere-Stationen des Neuzugangs

Frimpong begann seine Karriere bei Manchester City, spielte später für Celtic und wechselte 2021 zu Leverkusen. Mit den Bundesliga-Meistern gewann er zuletzt das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal.