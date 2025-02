Marmoush lässt Man City bei 4:0-Gala gegen Newcastle jubeln

Omar Marmoush ist in der Premier League angekommen. Der Neuzugang von Manchester City traf beim 4:0 des strauchelnden Meisters gegen Newcastle am Samstag gleich dreimal.

Mit seinem Hattrick zwischen der 19. und 33. Minute sorgte Marmoush für ein wenig Erleichterung beim zuletzt gebeutelten Club von Star-Coach Pep Guardiola. City ist nun vorerst Vierter. Liverpools Verfolger Arsenal siegte bei Leicester dank zwei späten Toren von Mikel Merino in der 81. und 85. Minute.

Rund 75 Millionen Euro hatte City im Jänner an Eintracht Frankfurt überwiesen, um Marmoush auf die Insel zu holen. In seinen ersten vier Pflichtspielen blieb er jedoch ohne Torerfolg. Nun holte der Stürmer das Versäumte nach. Für den Meister waren es drei wichtige Punkte gegen ein Team, das zuvor in der Tabelle gleichauf lag. Zuletzt hatte City in der Meisterschaft 1:5 gegen Arsenal verloren, danach folgte eine 2:3-Heimniederlage in der Champions League gegen Real Madrid.

Arsenal jubelte nach Merinos späten Treffern, die Gunners liegen damit vorerst vier Punkte hinter Liverpool. Der Spitzenreiter ist am Sonntag daheim gegen Wolverhampton im Einsatz.