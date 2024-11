Mohamed Salah: Barcelona als heißer Kandidat für Transfer des Jahres

Mohamed Salah könnte in der kommenden Saison das Transferziel Nummer eins für Barcelona werden!

Mohamed Salah steht bei Liverpool noch ohne Vertragsverlängerung da, und es wird erwartet, dass der ägyptische Superstar den Klub nach Saisonende verlässt. Laut dem spanischen Sportportal Fichajes soll Barcelona-Präsident Joan Laporta großes Interesse daran haben, Salah im Sommer zu verpflichten. Der Wechsel könnte der Transfer des Jahres werden.

Hansi Flick sieht Salah als Verstärkung

Trainer Hansi Flick ist überzeugt, dass der Wechsel von Salah eine ideale Verstärkung für Barcelona wäre. Der 32-Jährige würde dem Kader nicht nur Geschwindigkeit und Balance verleihen, sondern auch wertvolle internationale Erfahrung mitbringen. Für Flick ist er ein Spieler, der die Offensive des Teams bereichern kann.

Saison-Highlight: 10 Tore und 10 Assists

Mit 10 Toren und 10 Assists in der laufenden Saison hat Salah bei Liverpool seine Form unter Beweis gestellt. Der Rechtsaußen könnte den Katalanen helfen, ihre Ziele in der kommenden Saison zu erreichen, sollte der Transfer zustande kommen. Ein Deal, der die Fußballwelt in Aufruhr versetzen könnte.