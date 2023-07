Nächster England-Gigant angelt nach David Alaba

Nach Manchester United zeigt ein weiterer englischer Top-Club Interesse an David Alaba.

Steht ÖFB-Star David Alaba vor einem Sensations-Wechsel? Wie die Zeitung „El Nacional" berichtet, will der FC Arsenal den Österreicher noch in diesem Sommer mit einem Mega-Angebot auf die Insel locken.

Demnach bereitet der englische Vizemeister derzeit ein Angebot in der Höhe von 45 Millionen Euro vor. Dem ÖFB-Star winkt zudem ein wahres Traumgehalt: Die Londoner sollen bereit sein, dem Österreicher 15 Millionen Euro pro Jahr zu zahlen. Interessantes Detail am Rande: Alaba war in seiner Jugend Fan der Gunners.

Ob wirklich etwas am Transfer-Gerücht dran ist, darf dennoch bezweifelt werden. Alaba fühlt sich bei Real wohl und ist als Abwehrchef bei den Königlichen gesetzt. Zudem hat Arsenal mit Jurriën Timber diesen Sommer bereits einen Innenverteidiger verpflichtet.