ÖFB-Star steigt mit seinem Klub in die Premier League auf

Leeds United von ÖFB-Teamspieler Maximilian Wöber hat so wie Burnley am Ostermontag den Aufstieg in Englands Fußball-Premier-League geschafft.

Leeds, mit dem in dieser Saison lange verletzten Wöber auf der Bank, gewann sein Heimspiel gegen Stoke City mit 6:0, Burnley setzte ich gegen Sheffield United 2:1 durch. Beide Teams sind zwei Runden vor Schluss von den ersten beiden Plätzen, die den Sprung ins Oberhaus garantieren, nicht mehr zu verdrängen. Titeltraum geplatzt: Bayer Leverkusen gibt Meisterschaft auf – „Chance ist weg“

Papst-Tod: Italien sagt Fußball-Spiele ab

Strafe kostet Sieg – Verstappen stürmt aus Interview Indes wahrte Trainer Miron Muslic mit Plymouth Argyle die Chance auf den Klassenerhalt. Nach einem 3:1-Erfolg über Frank Lampards Coventry City ist man zwar Tabellenletzter, aber nur drei Punkte vom rettenden "Strich" entfernt.