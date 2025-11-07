Premier-League-Hit! City gegen Liverpool im Schlager

Manchester City empfängt am Sonntag im Premier-League-Schlager Meister Liverpool. Beide Teams kämpfen um den Anschluss an Leader Arsenal. City hat sechs, Liverpool sieben Punkte Rückstand. Guardiola: "Kann es kaum erwarten, gegen Liverpool zu spielen."

Manchester City empfängt am Sonntag (17.30 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) im Schlager der Premier League Meister Liverpool. Die zweitplatzierten "Skyblues" und die "Reds" auf Rang drei kämpfen darum, Leader Arsenal nicht aus den Augen zu verlieren. City hat sechs, Liverpool sieben Punkte Rückstand.

Guardiolas Vorfreude auf Revanche

"Um ehrlich zu sein, bin ich sehr aufgeregt und freue mich auf den Sonntag. Ich kann es kaum erwarten, gegen Liverpool zu spielen", erklärte Pep Guardiola. Im Vorjahr verlor City beide Liga-Duelle mit Liverpool und wurde vom Team von Coach Arne Slot entthront. Nach schwachem Saisonstart ist City wieder in Schwung, verlor nur eines der letzten 13 Pflichtspiele.

Liverpools Formaufwärtstrend

Liverpool scheint nach einer Durststrecke in Form zu kommen, zeigte sich im 1:0-Erfolg gegen Real Madrid in der Champions League. "Unser Hauptaugenmerk liegt derzeit auf Konstanz", meinte Slot. Es fehlen Goalie Alisson und Jeremie Frimpong, Alexander Isaks Rückkehr ist fraglich. Slot lobte Guardiola: "Man bekommt ein großartiges Fußballspiel ohne Zeitverschwendung."