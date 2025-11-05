BVB-Pleite! Dortmund unterliegt City mit 1:4

Borussia Dortmund hat in der Champions League beim 1:4 in Manchester eine klare Niederlage kassiert. City war die überlegene Mannschaft, Phil Foden traf zweimal, Erling Haaland einmal. Der BVB kassierte nach drei Spielen mit je vier Toren erstmals vier Gegentreffer.

City dominiert erste Hälfte

Manchester City ging in der 22. Minute durch Phil Foden in Führung. Der Engländer schob aus 19 Metern zum 1:0 ein. Nur sieben Minuten später erhöhte Ex-Dortmunder Erling Haaland nach starker Vorarbeit von Doku auf 2:0.

Foden mit Doppelpack

Nach dem Seitenwechsel setzte City das gleiche Muster fort. Foden vollendete in der 57. Minute erneut aus ähnlicher Position zum 3:0. Dortmund zeigte sich in der Defensive erneut wacklig und konnte die City-Offensive nicht kontrollieren.

Später Anschlusstreffer

Anton sorgte in der 72. Minute nach feinem Zuspiel von Giovanni Reyna noch für den 3:1-Anschluss. Ein echtes Comeback sollte für den BVB jedoch nicht mehr aufkommen. In der Nachspielzeit machte Cherki mit dem 4:1-Endstand den Deckel drauf.