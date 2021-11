Rangnick-Debüt bei ManUnited verzögert sich

Das Debüt von Ralf Rangnick als Trainer des englischen Fußball-Rekordmeisters Manchester United verzögert sich.

Weil der 63-jährige Deutsche noch auf die seit dem Brexit notwendige Arbeitserlaubnis wartet, wird er im Premier-League-Heimspiel seines neuen Clubs am Donnerstag (21.15 Uhr MEZ) gegen Arsenal noch nicht an der Seitenlinie stehen. Stattdessen werde das Team weiterhin von Assistenzcoach Michael Carrick betreut, gab United am Dienstag bekannt.

Die "Red Devils" haben nur eines ihrer vergangenen acht Ligaspiele gewonnen und sind in der Tabelle auf Rang acht abgerutscht. Die nächste Chance auf seine Premiere auf der Trainerbank ergibt sich für Rangnick am Sonntag ebenfalls im eigenen Stadion gegen Crystal Palace. Der frühere Salzburg-Sportdirektor war am Montag offiziell als United-Interimstrainer bis Saisonende eingesetzt worden. Danach soll er den Club als Berater unterstützen.

Spitzentrio im Fernduell

Das Spitzentrio der Liga tritt in der englischen Woche bereits am Mittwoch an. Tabellenführer Chelsea gastiert bei Watford mit dem ins Tor zurückgekehrten ÖFB-Teamkeeper Daniel Bachmann (20.30 Uhr), der einen Punkt zurückliegende Titelverteidiger Manchester City bei Aston Villa (21.15 Uhr). Auf Liverpool wartet das Merseyside-Derby gegen Everton (21.15 Uhr/live Sky).

Liverpools Starverteidiger Virgil van Dijk hatte sich im Vorjahr beim 2:2 gegen den Lokalrivalen einen Kreuzbandriss zugezogen. Die im Oktober 2020 erlittene Knieverletzung setzte den Niederländer bis Saisonende außer Gefecht. "Wir sind alle Menschen, also ist es vielleicht schwierig, so etwas zu ignorieren", sagte Liverpool-Trainer Jürgen Klopp vor der Neuauflage. Van Dijk sei aber sehr erfahren. "Er ist brillant zurückgekommen." Acht Zu-Null-Spiele in 13 Premier-League-Partien dieser Saison sind auch sein Verdienst.

Guardiola zur Rotation gezwungen

Weniger Tore als die elf von Liverpool haben in der Liga nur Chelsea (5) und ManCity (7) kassiert. Die Citizens sind nach fünf Pflichtspielsiegen in Folge im Hoch, aber weiterhin von einigen Ausfällen geplagt. Ob 100-Millionen-Mann Jack Grealish die Reise zu seinem Ex-Club Aston Villa mitmacht, entscheidet sich kurzfristig. Spielmacher Kevin De Bruyne dürfte nach seiner überstandenen Corona-Infektion weiterhin fehlen.

"Kevin braucht Zeit, um fit zu sein", sagte City-Trainer Pep Guardiola. "Leute mit Covid sind müde und brauchen Zeit. Er muss fit sein, um seine Topform zu zeigen." Weil neben Grealish auch Phil Foden ausfallen dürfte, könnte Guardiola im Kreativbereich erneut auf andere Optionen vertrauen müssen. Beim jüngsten 2:1 im Ligaschlager gegen den Tabellenvierten West Ham agierten in der Offensive Raheem Sterling, Riyad Mahrez und Gabriel Jesus.