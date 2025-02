Schock für Arsenal & DFB! Havertz fällt nach OP monatelang aus

Bittere Nachricht für Arsenal und die deutsche Nationalmannschaft: Kai Havertz muss wegen einer Oberschenkelverletzung operiert werden und fällt für den Rest der Saison aus.

Der 25-jährige deutsche Nationalspieler zog sich die Verletzung bereits in der Vorwoche während eines Trainingslagers in Dubai zu. Arsenal teilte am Donnerstag mit, dass Havertz in den kommenden Tagen operiert wird. Die Reha soll bis zur Vorbereitung auf die nächste Saison andauern.

Nagelsmann muss in der Nations League umplanen

Auch Bundestrainer Julian Nagelsmann muss für das Nations-League-Viertelfinale gegen Italien am 20. März auf Havertz verzichten. Zudem fehlt Florian Wirtz (Leverkusen) im Hinspiel in Mailand aufgrund einer Sperre.