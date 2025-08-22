Schock für Glasner: Sein bester Spieler geht

Der englische Teamspieler verlässt Crystal Palace für 60 Millionen Pfund.

Oliver Glasners Crystal Palace startete am Donnerstag erfolgreich in die Europacup-Saison. Der englische Cupsieger gewann in der Conference League zu Hause das Hinspiel gegen Fredrikstad FK aus Norwegen 1:0. Jean-Philippe Mateta erzielte für die Londoner den Siegestreffer in der 54. Minute.

Getrübt wurde Glasners Freude aber durch den Abgang seines Superstars. Eberechi Eze wechselt für 60 Millionen Pfund zum FC Arsenal, der Transfer soll noch heute Freitag offiziell bestätigt werden. Brisant: Zunächst galt ausgerechnet Arsenals Erzrivale Tottenham als Favorit für die Verpflichtung des 11-fachen englischen Teamspielers, der 27-Jährige entschied sich dann aber doch für das Angebot der Gunners.

© Getty

Glasner selbst bestätigte nach dem Europacup-Spiel den Wechsel. „Ich wünsche Eberechi Eze alles Gute. Er wird nicht mehr für uns spielen.“ Die Eagles haben nun nur noch bis zum 1. September Zeit, einen Ersatz zu finden. Mit Marc Guehi könnte allerdings auch der zweite Superstar Crystal Palace verlassen. Der Innenverteidiger soll vor einem Wechsel zum FC Liverpool stehen.