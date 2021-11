Tottenham verpflichtete Conte als Trainer

Antonio Conte ist neuer Trainer von Tottenham Hotspur - der Vertrag des Ex-Chelsea-Meistermachers läuft bis Sommer 2023.

Antonio Conte wird neuer Coach von Tottenham. Der 52-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis zum Sommer 2023 mit einer Option auf Verlängerung. Das gab der Tabellenneunte der Premier League am Dienstag bekannt. Der frühere Meistermacher von Chelsea folgt auf Nuno Espirito Santo. Von dem Portugiesen hatten sich die Londoner am Montag nach 17 Spielen getrennt. Am Sonntag hatte der Club mit 0:3 gegen Manchester United verloren - die dritte Niederlage in den letzten vier Spielen.

Conte hatte schon im Sommer als Spurs-Kandidat gegolten, sagte damals jedoch nach fortgeschrittenen Verhandlungen ab. Die Gründe wurden nicht bekannt. Der Italiener hatte in der vergangenen Saison mit Inter den Titel in der Serie A gewonnen und die Mailänder anschließend verlassen. Von 2016 bis 2018 war er Chelsea-Coach gewesen. Mit den Blues wurde der einstige Mittelfeldspieler 2017 englischer Meister und holte 2018 den FA Cup. Kurz nach dem Cuperfolg wurde er jedoch entlassen, weil Chelsea die Champions-League-Qualifikation verpasst hatte.

Zuvor hatte Conte in drei Jahren als Coach von Juventus Turin dreimal die italienische Meisterschaft und zweimal den Cup-Titel geholt. Von 2014 bis 2016 war er Trainer der italienischen Nationalmannschaft.