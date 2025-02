Verletzungsschock bei Arsenal! Stürmer-Star wohl für Saison raus

Die Arsenal-Offensive wird von einer Verletzungs-Plage heimgesucht.

Horror-Nachricht für Englands Tabellen-Zweiten! Eigentlich darf sich der FC Arsenal zurzeit etwas zurücklehnen: Die Gunners haben es in der Champions-League-Ligaphase unter die Top acht geschafft, ersparen sich deshalb eine Zusatzbelastung durch das Play-off. Die Zeit bis zum nächsten Pflichtspiel gegen Leicester am Samstag (13.30 Uhr, live Sky) nutzte man deshalb um ein kurzes Trainingslager in Dubai einzulegen - das sollte schwerwiegende Folgen mit sich ziehen. Denn Stürmer-Star Kai Havertz zog sich dabei eine gravierende Verletzung am Oberschenkel zu.

Nächster Offensiv-Schock nach Saka, Martinelli & Jesus

Laut "The Athletic" dürfte dies das Saisonaus für den 25-Jährigen bedeuten. Besonders bitter, denn mit 15 Treffern ist der DFB-Kicker in dieser Saison Arsenals Topscorer. Eine Hiobsbotschaft für Coach Mikel Arteta. Denn es ist nicht der einzige Ausfall den der Spanier in der Offensive verkraften muss. Bereits Bukayo Saka (Muskelverletzung), Gabriel Martinelli (Oberschenkel) und Gabriel Jesus (Kreuzbandriss) müssen dem Platz zurzeit fernbleiben, wobei letzterer für den Rest der Spielzeit aussetzen muss.