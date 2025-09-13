Ex-BVB-Coach Nuri Sahin hat einen neuen Klub

Der ehemalige Dortmund-Trainer soll bereits am Montag offiziell präsentiert werden.

Bei Borussia Dortmund ist Nuri Sahin kläglich gescheitert und wurde nach nur 27 Spielen entlassen. Nun steht der 37-Jährige vor der Rückkehr auf die Trainerbank. Wie türkische Medien berichten, übernimmt Sahin Istanbul Basaksehir.

Trainer-Wechsel nach 2 Ligaspielen

Basaksehir hat sich am Montag von Trainer Cagdas Atan getrennt. In der Tabelle liegt der Verein nach zwei Spieltagen auf Platz 13, den Einzug in die Ligaphase der Conference League hat man verpasst.

Sahin soll den Istanbuler Klub nun wieder nach oben führen. Nach seinem Aus bei Dortmund hatte sich der 37-Jährige völlig aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. In der Türkei genießt der einstige Mittelfeld-Star aber nach wie vor einen ausgezeichneten Ruf. Obwohl Sahin in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, bestritt er für die Türkei insgesamt 52 Länderspiele.