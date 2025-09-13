Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
Nuri Sahin
© Getty

Knalleffekt

Ex-BVB-Coach Nuri Sahin hat einen neuen Klub

13.09.25, 08:15
Teilen

Der ehemalige Dortmund-Trainer soll bereits am Montag offiziell präsentiert werden. 

Bei Borussia Dortmund ist Nuri Sahin kläglich gescheitert und wurde nach nur 27 Spielen entlassen. Nun steht der 37-Jährige vor der Rückkehr auf die Trainerbank. Wie türkische Medien berichten, übernimmt Sahin Istanbul Basaksehir.

Trainer-Wechsel nach 2 Ligaspielen

Basaksehir hat sich am Montag von Trainer Cagdas Atan getrennt. In der Tabelle liegt der Verein nach zwei Spieltagen auf Platz 13, den Einzug in die Ligaphase der Conference League hat man verpasst.

Sahin soll den Istanbuler Klub nun wieder nach oben führen. Nach seinem Aus bei Dortmund hatte sich der 37-Jährige völlig aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. In der Türkei genießt der einstige Mittelfeld-Star aber nach wie vor einen ausgezeichneten Ruf. Obwohl Sahin in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, bestritt er für die Türkei insgesamt 52 Länderspiele.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden