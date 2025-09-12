Brisantes Gerücht um Harry Kane (32)

Dieser Top-Klub macht nun offenbar Ernst.

Nach seinem Wechsel von Tottenham zu den Bayern trifft Harry Kane auch in der Deutschen Bundesliga fast nach Belieben. In insgesamt 100 Spielen erzielte der 32-Jährige nicht weniger als 91 Tore und wurde damit gleich doppelt Torschützenkönig.

Zuletzt gab es aber immer wieder Gerüchte um einen vorzeitigen Wechsel des Star-Stürmers. Während britische Medien über eine Rückkehr nach England spekulieren, angelt nun auch der FC Barcelona nach Kane.

Vorzeitiges Bayern-Aus?

Wie „El Nacional" berichtet, ist Kane bei der Stürmersuche der Katalanen die „realistischste Option“. Beim spanischen Meister soll der Engländer – wie auch schon zuvor bei den Bayern – Robert Lewandowski ersetzen.

Dem Bericht zufolge ist der FC Bayern sogar durchaus gesprächsbereit, den Stürmer für rund 50 Millionen Euro ziehen zu lassen. Kane soll zudem auch über eine Ausstiegsklausel verfügen.

© Getty

Kane selbst hat in der Vergangenheit stets betont, dass er sich in München sehr wohlfühle und seinen Vertrag bei den Bayern (bis 2026) unbedingt erfüllen.