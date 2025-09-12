Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Deutsche Bundesliga
Harry Kane
© Getty

Bayern-Schock

Brisantes Gerücht um Harry Kane (32)

12.09.25, 07:41
Teilen

Dieser Top-Klub macht nun offenbar Ernst. 

Nach seinem Wechsel von Tottenham zu den Bayern trifft Harry Kane auch in der Deutschen Bundesliga fast nach Belieben. In insgesamt 100 Spielen erzielte der 32-Jährige nicht weniger als 91 Tore und wurde damit gleich doppelt Torschützenkönig.

Zuletzt gab es aber immer wieder Gerüchte um einen vorzeitigen Wechsel des Star-Stürmers. Während britische Medien über eine Rückkehr nach England spekulieren, angelt nun auch der FC Barcelona nach Kane.

Vorzeitiges Bayern-Aus?

Wie „El Nacional" berichtet, ist Kane bei der Stürmersuche der Katalanen die „realistischste Option“. Beim spanischen Meister soll der Engländer – wie auch schon zuvor bei den Bayern – Robert Lewandowski ersetzen.

Dem Bericht zufolge ist der FC Bayern sogar durchaus gesprächsbereit, den Stürmer für rund 50 Millionen Euro ziehen zu lassen. Kane soll zudem auch über eine Ausstiegsklausel verfügen.

Harry Kane
© Getty

Kane selbst hat in der Vergangenheit stets betont, dass er sich in München sehr wohlfühle und seinen Vertrag bei den Bayern (bis 2026) unbedingt erfüllen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden