Schlüsselbeinbruch: Luis Enrique muss operiert werden

PSG-Trainer Luis Enrique hat sich bei einem Radsturz verletzt. Der 55-Jährige erlitt einen Schlüsselbeinbruch und muss laut Clubangaben operiert werden.

Der Trainer des französischen Fußball-Meisters Paris Saint-Germain, Luis Enrique, hat sich bei einem Radunfall einen Schlüsselbeinbruch zugezogen. Der 55-Jährige muss sich dafür einer Operation unterziehen. Der Sturz ereignete sich laut Berichten der Zeitung "Le Parisien" in seiner Heimat Spanien. Wie es genau zu dem Unfall kam, wurde nicht bekannt.

Nächster Einsatz ungewiss

Die nächste Partie für PSG steht am 14. September in der französischen Meisterschaft gegen Lens auf dem Programm. Ob Luis Enrique dann bereits wieder auf der Bank sitzen kann, ist angesichts der notwendigen Operation unklar.