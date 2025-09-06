Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Frankreich
Luis Enrique
© Getty

Unfall in Spanien

Schlüsselbeinbruch: Luis Enrique muss operiert werden

06.09.25, 09:28 | Aktualisiert: 06.09.25, 17:08
Teilen

PSG-Trainer Luis Enrique hat sich bei einem Radsturz verletzt. Der 55-Jährige erlitt einen Schlüsselbeinbruch und muss laut Clubangaben operiert werden.

Der Trainer des französischen Fußball-Meisters Paris Saint-Germain, Luis Enrique, hat sich bei einem Radunfall einen Schlüsselbeinbruch zugezogen. Der 55-Jährige muss sich dafür einer Operation unterziehen. Der Sturz ereignete sich laut Berichten der Zeitung "Le Parisien" in seiner Heimat Spanien. Wie es genau zu dem Unfall kam, wurde nicht bekannt.

Nächster Einsatz ungewiss

Die nächste Partie für PSG steht am 14. September in der französischen Meisterschaft gegen Lens auf dem Programm. Ob Luis Enrique dann bereits wieder auf der Bank sitzen kann, ist angesichts der notwendigen Operation unklar.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden