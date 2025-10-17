Das US-amerikanische Finanzmagazin „Forbes“ hat eine neue Liste der bestverdienenden Fußballer veröffentlicht. Ganz oben steht erneut Cristiano Ronaldo.
Der Portugiese kassiert laut „Forbes“ in der Saison 2025/2026 rund 280 Millionen US-Dollar (etwa 239 Millionen Euro). Davon stammen 230 Millionen US-Dollar aus Gehalt und Prämien bei Al-Nassr, weitere 50 Millionen aus kommerziellen Vereinbarungen – unter anderem mit Nike, Binance und Herbalife.
Ronaldo ist bereits zum sechsten Mal in den letzten Jahren der bestverdienende Fußballer weltweit. Bloomberg hatte ihn zuvor schon als ersten Fußball-Milliardär bezeichnet und sein Vermögen auf rund 1,4 Milliarden Dollar geschätzt.
Messi weit hinter Ronaldo
Auf Platz zwei liegt Lionel Messi. Der Argentinier verdient laut „Forbes“ jährlich rund 130 Millionen US-Dollar (etwa 111 Millionen Euro) und damit etwa 150 Millionen weniger als Ronaldo.
Messi erhält demnach 60 Millionen US-Dollar Gehalt bei Inter Miami und weitere 70 Millionen aus Werbeverträgen – unter anderem mit Adidas, Lay’s und Mastercard.
Eigene Projekte von Messi
Seit 2024 engagiert sich Messi auch abseits des Fußballs: Er besitzt Anteile an der Hotelgruppe MiM, hat das Sportgetränk Mas+ auf den Markt gebracht und ist Teil der Restaurantkette „El Club de la Milanesa“.
Die weiteren Plätze
Hinter Ronaldo und Messi folgen Karim Benzema (104 Mio. US-Dollar), Kylian Mbappé (95 Mio.) und Erling Haaland (80 Mio.). Auffällig: Keiner der Top 3 spielt in Europa.