Das US-amerikanische Finanzmagazin „Forbes“ hat eine neue Liste der bestverdienenden Fußballer veröffentlicht. Ganz oben steht erneut Cristiano Ronaldo.

Der Portugiese kassiert laut „Forbes“ in der Saison 2025/2026 rund 280 Millionen US-Dollar (etwa 239 Millionen Euro). Davon stammen 230 Millionen US-Dollar aus Gehalt und Prämien bei Al-Nassr, weitere 50 Millionen aus kommerziellen Vereinbarungen – unter anderem mit Nike, Binance und Herbalife.

Ronaldo ist bereits zum sechsten Mal in den letzten Jahren der bestverdienende Fußballer weltweit. Bloomberg hatte ihn zuvor schon als ersten Fußball-Milliardär bezeichnet und sein Vermögen auf rund 1,4 Milliarden Dollar geschätzt.

© GEPA

Messi weit hinter Ronaldo

Auf Platz zwei liegt Lionel Messi. Der Argentinier verdient laut „Forbes“ jährlich rund 130 Millionen US-Dollar (etwa 111 Millionen Euro) und damit etwa 150 Millionen weniger als Ronaldo.

Messi erhält demnach 60 Millionen US-Dollar Gehalt bei Inter Miami und weitere 70 Millionen aus Werbeverträgen – unter anderem mit Adidas, Lay’s und Mastercard.

Eigene Projekte von Messi

Seit 2024 engagiert sich Messi auch abseits des Fußballs: Er besitzt Anteile an der Hotelgruppe MiM, hat das Sportgetränk Mas+ auf den Markt gebracht und ist Teil der Restaurantkette „El Club de la Milanesa“.

© Getty

© oe24

© Getty

Die weiteren Plätze

Hinter Ronaldo und Messi folgen Karim Benzema (104 Mio. US-Dollar), Kylian Mbappé (95 Mio.) und Erling Haaland (80 Mio.). Auffällig: Keiner der Top 3 spielt in Europa.