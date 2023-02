2:0 - Napoli weiter im Siegesrausch

SSC Napoli ist in der italienischen Fußball-Meisterschaft nicht zu stoppen. Der überlegene Tabellenführer setzte sich am Samstagabend im Spiel der 24. Serie-A-Runde bei Empoli mit 2:0 durch und holte damit zum achten Mal in Folge drei Punkte.

Dadurch baute der Champions-League-Achtelfinalist die Führung in der Tabelle auf Inter Mailand auf 18 Punkte aus. Der Verfolger ist erst am Sonntag bei Bologna, dem Club von Marko Arnautovic und Stefan Posch, zu Gast. Napolis Erfolg wurde durch ein Eigentor von Ardian Ismajli schon in der 17. Minute eingeleitet. Stürmer Victor Osimhen (28.) legte schnell einen zweiten Treffer nach. Auch nach einem Ausschluss von Linksverteidiger Mario Rui (67.) geriet der Auswärtserfolg nicht mehr in Gefahr. Der dritte SSC-Meistertitel nach 1987 und 1990 rückte damit wieder ein Stück näher.