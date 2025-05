Arnie bleibt mit Inter an Leader Napoli dran

ÖFB-Star Marko Arnautovic durfte für Inter wieder einmal von Beginn stürmen.

SSC Napoli bleibt im Kampf um den "Scudetto" in der Pole Position. Die Süditaliener gewannen am Samstag bei Lecce 1:0 (1:0) und liegen damit auch nach der 35. Runde der italienischen Fußball-Meisterschaft drei Punkte vor Inter Mailand voran. Der Verfolger fuhr wenige Stunden danach mit ÖFB-Teamstürmer Marko Arnautovic bis zur 77. Minute ebenfalls einen 1:0-Sieg gegen den 15. Hellas Verona ein, bei dem Flavius Daniliuc in der Dreierkette durchspielte.

Giacomo Raspadori erzielte in der 24. Minute den einzigen Treffer der Partie. Napoli feierte den vierten Sieg ohne Gegentor hintereinander. Für Inter avancierte Kristjan Asllani mit einem verwandelten Handelfmeter (9.) zum Matchwinner. Verona kassierte kein weiteres Tor, konnte nach vorne aber überhaupt keine Akzente setzen.

Für Napoli geht es noch gegen Genoa (11. Mai/heim), Parma (18. Mai/auswärts) und Cagliari (25. Mai/heim). Inter trifft noch auf Torino (11. Mai/auswärts), Lazio Rom (18. Mai/heim) und Como (25. Mai/auswärts). Eine noch viel wichtigere Aufgabe steht allerdings am Dienstag mit dem Heim-Rückspiel im Champions-League-Halbfinale gegen den FC Barcelona (Hinspiel 3:3) unmittelbar bevor. Deshalb hatte Trainer Simone Inzaghi seine Top-Elf gegen Verona geschont und eine komplette "B-Elf" aufgeboten.