Atalanta lädt Inter zum Liga-Kracher

Zehn Runden vor Schluss nimmt das Spannungsmoment in der Serie A zu. Höhepunkt des 29. Spieltags ist das Duell des italienischen Fußballmeisters Inter mit dem Liga-Dritten Atalanta am Sonntag (20.45 Uhr/live auf DAZN) in Bergamo.

Inter wird am Sonntag (ab 20.45 Uhr, im Sport24-Liveticker) wohl einen Sieg brauchen, um die Tabellenführung zu behalten, da der Zweite Napoli nur noch einen Punkt hinter dem Titelverteidiger liegt und gegen Venezia klarer Favorit ist. Von den jüngsten sieben Serie-A-Spielen haben die "Nerazzurri" aber nur drei gewonnen.

Wenn der Titel erfolgreich verteidigt werden soll, muss Inter im Meisterschaftsfinale zur Beständigkeit der Hinrunde zurückkehren, als es nur eine Niederlage gegeben hatte, und zwar im September im Derby gegen AC Milan. Diese Konstanz legt die Mannschaft von ÖFB-Stürmer Marko Arnautovic derzeit nur in der Champions League an den Tag, wo man am Dienstag gegen Feyenoord das Viertelfinale erreicht hat und nun auf Bayern München trifft.

Statistik spricht für Nerazzurri

"Es stimmt, dass die Zahlen in der Champions League anders sind als in der Liga", sagte Simone Inzaghi nach seinem 200. Spiel als Inter-Trainer. "Aber wir sind in allen Wettbewerben mit von der Partie, und das ist gut so", fügte er hinzu. Gegen Atalanta spricht immerhin die Bilanz, ist doch die letzte Niederlage fast sechseinhalb Jahre her. Zu einem direkten Duell der ehemaligen Bologna-Teamkollegen Arnautovic und Stefan Posch auf dem Rasen wird es in Mailand übrigens nicht kommen, da Posch noch verletzt fehlt.

Atalanta ist in der Champions League wie auch im nationalen Cup bereits ausgeschieden und kann sich nun ganz auf das Projekt, erstmals die italienische Meisterschaft zu gewinnen, konzentrieren. Allerdings hatte auch das Team von Trainer Gian Piero Gasperini in letzter Zeit Mühe, in der Serie A den Schwung aufrechtzuerhalten. Zwei Siege nacheinander waren Atalanta zuletzt im Dezember 2024 gelungen.