Fàbregas will DIESEN EM-Sieger

Álvaro Morata (32) steht offenbar vor dem nächsten Kapitel seiner turbulenten Karriere. Nach nur einem halben Jahr bei Galatasaray soll der spanische Stürmer-Star schon wieder vor dem Absprung stehen, diesmal ruft sein Ex-Teamkollege Cesc Fàbregas (38) und der Como-See!

Die Rückkehr zum AC Mailand ist ausgeschlossen, ein Verbleib bei Galatasaray ebenso. Laut italienischen Medien will Ex-Welt- und Europameister Cesc Fàbregas (38) nun selbst eingreifen. Der Coach von Serie-A-Überraschungsteam Como 1907 will seinen alten Nationalteam-Kollegen und Europameister von 2024 persönlich an den Lago di Como lotsen.

Ein Königstransfer bahnt sich an

Morata kennt die Serie A gut: In 146 Einsätzen traf er 40 Mal für Juventus und Milan. Como, das als Aufsteiger sensationell auf Platz 10. landete, plant nun mit dem 32-Jährigen den nächsten Coup. Laut Transfer-Insider Fabrizio Romano besteht bereits eine mündliche Einigung.

Offiziell ist Morata noch bis Jänner 2026 von Milan an Galatasaray verliehen. Doch beide Klubs haben offenbar kein Interesse mehr am spanischen Routinier. Fàbregas, der Como mit einer Mischung aus Talenten und Routiniers in die obere Tabellenhälfte führte, sieht in Morata den nächsten Schritt und einen echten Führungsspieler für den Traum vom Europacup.