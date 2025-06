Gigantischer Skandal in Italien: Relegationsspiel abgebrochen

Im Relegationsspiel der Serie B trafen beide ehemaligen Serie-A-Klubs US Salernitana und Sampdoria GenauGenua aufeinander. Die Heimfans sorgten beim Stand von 0:2 für einen Spielabbruch.

Der Traditionsklub Sampdoria Genua wird höchstwahrscheinlich in der Serie B bleiben. Das Spiel gegen US Salernitana musste der Schiedsrichter Daniele Doveri (47) das Rückspiel am Sonntagabend 25 Minuten vor Spielende abbrechen. Doch was ist passiert?

Im Hinspiel feierte Genua zu Hause einen 2:0-Sieg und befand sich in einer guten Ausgangslage für den Ligaverbleib. Salernitana musste also vor ihren Fans liefern. Doch Sampdoria hatte einen anderen Plan. Mit den Treffern von Coda (38.) und Sibilli (49.) wurde die Frustration der Heimfans immens.

Rauchbomben und Stühle flogen

In der 60. Minute gab es die erste Unterbrechung. Anhänger warfen Rauchbomben auf den Rasen. Die zweite Unterbrechung fand in der 66. Minute statt. Neben Rauchbomben flogen dieses Mal auch Knallkörper auf das Spielfeld, später wurden herausgerissene Sitze in Richtung des Rasens geworfen.

Der Schiri Doveri stoppte das Spiel für eine gute halbe Stunde. Nach dem Wiederanpfiff dauerte es nur zwei Minuten bis zu dem nächsten Vorfall, wonach der Unparteiische das Spiel komplett abbrach. Der Abbruch könnte für Salernitana sehr teuer werden. Das Spiel könnte am grünen Tisch mit 3:0 für Sampdoria gewertet werden. Für den Traditionsklub bedeutet dies den Klassenerhalt und für Salernitana den Abstieg in die Serie C.

Große Enttäuschung

Der Geschäftsführer Maurizio Milan (72) zeigt sich enttäuscht: "Das ist ein sehr trauriger Abend für den Verein, die Stadt und die Fans." Und setzte fort: "Wir verurteilen die Gewaltausbrüche, leider hat sich das Klima aufgeheizt. Es gibt keine Alibis."

Schon nach dem Hinspiel lief es für Salernitana nicht gut. Auf der Rückreise lagen plötzlich 21 Leute aus dem Verein mit einer schlimmen Lebensmittelvergiftung flach. Am Flughafen in Salerno warteten Notärzte auf sie und brachten 16 Personen ins Krankenhaus, acht davon waren Spieler. Dadurch musste das Rückspiel vom Freitag auf den Samstag verschoben werden.