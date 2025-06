Magen-Schock bei Ribéry Ex-Klub: 16 Personen müssen ins Krankenhaus!

Nach der 0:2-Niederlage im Serie-B-Relegations-Hinspiel gegen Sampdoria liegt bei Salernitana das halbe Team flach. Das Rückspiel ist nun fraglich.

Beim Serie-B-Relegations-Hinspiel gegen Sampdoria kassierte Salernitana nicht nur eine 0:2-Pleite, sondern offenbar auch verdorbenes Essen. Wie der Klub mitteilte, litten 21 Personen, darunter viele Spieler, an einer schweren Lebensmittelvergiftung. Das Montagstraining wurde gestrichen, 16 Personen mussten schon bei der Rückkehr aus Genua am Sonntagabend ins Krankenhaus, wie italienische Medien berichten.

Notärzte am Flughafen

Bei der Rückkehr am Sonntagabend wurden am Flughafen in Salerno Notärzte alarmiert. Das Hotel, in dem die Kampanier untergebracht waren und das Essen für unterwegs vorbereitet haben soll, wird angeblich von der Polizei untersucht.

Verein fordert Spielverlegung

Das Rückspiel gegen Sampdoria war ursprünglich für Freitag angesetzt. Doch Salernitana hat eine Verschiebung beantragt. "Wir sind sehr besorgt und fürchten, dass uns die Chance genommen wird, die Saison auf faire Weise zu beenden", hieß es aus dem Verein.

Sampdoria überhaupt nur dank Brescia-Skandal dabei

Pikant: Sampdoria hätte sportlich gar nicht in der Relegation stehen dürfen. Erst der Punktabzug gegen Brescia-Calcio wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten brachte die Genuesen auf den rettenden 17. Platz in der Serie-B.