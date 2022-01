Ullmann-Debüt: Last-Minute-Pleite bei Leader Inter

Für Maximilian Ullmann hat es bei seinem Debüt für Venezia eine Niederlage gesetzt.

Der Ex-Rapidler verlor am Samstag mit seinem neuen Club in der italienischen Fußball-Serie-A im Meazza-Stadion gegen Titelverteidiger Inter Mailand mit 1:2. Thomas Henry hatte Venezia überraschend in Front gebracht (19.), Inter drehte die Partie dank Nicolo Barella (40.) und Edin Dzeko (90.). Vor dem zweiten Gegentor konnte Ullmann die Flanke zum Assist von Denzel Dumfries nicht verhindern.

Inter liegt nun mit fünf Punkten Vorsprung auf AC Milan auf Platz eins. Der Stadtrivale empfängt am Sonntag den fünftplatzierten Rekordmeister Juventus Turin. Venezia ist als 16. nur zwei Zähler von der Abstiegszone entfernt.