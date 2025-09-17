Alles zu oe24VIP
Jose Mourinho
Hammer-Gerücht

José Mourinho (62) steht vor Blitz-Comeback

17.09.25, 08:55
Der portugiesische Star-Trainer steht vor einer Rückkehr in sein Heimatland. 

Erst vor wenigen Wochen wurde José Mourinho als Trainer von Fenerbahce Istanbul entlassen, nun steht der Star-Trainer bereits vor einem Comeback.

Nach der überraschenden Blamage in der Champions League gegen Karabach (2:3) hat sich Benfica Lissabon noch am Dienstag von Trainer Bruno Lage getrennt. Wie die Zeitung Zeitung A Bola berichtet, soll Mourinho nun den portugiesischen Rekordmeister übernehmen. Dem Bericht zufolge soll der Deal schon am heutigen Mittwoch fixiert werden.

Rückkehr nach 25 Jahren

Für Mourinho wäre es eine emotionale Rückkehr. Benfica war vor 25 Jahren seine erste Station als Cheftrainer – damals trat der spätere Star-Coach aber bereits nach neun Ligaspielen wieder zurück. Nun könnte Mourinho in seiner Heimat neu durchstarten.

