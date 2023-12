Kaum zu glauben: Zweitligist will De Bruyne verpflichten

Seit Cristiano Ronaldo in die Liga gewechselt ist, folgten ihm bereits andere Weltstars wie Neymar, Benzema und Mané.

Ein Gerücht macht in der Fußballwelt die Runde: Der saudische Zweitligist Al-Qadsiah plant angeblich die Verpflichtung des 32-jährigen Superstars Kevin De Bruyne. Die Meldung stammt von der Saudi-Zeitung "Asharq al-Awsat".

Unfassbare Summen

Was zunächst wie ein Aprilscherz wirkt, könnte jedoch Realität werden. Hinter Al-Qadsiah steht der finanzstarke Ölkonzern Aramco, der den Club in die Spitzenklasse katapultieren möchte. Derzeit kämpft Al-Qadsiah in der zweiten saudischen Liga um den Aufstieg, und sollte dies gelingen, sollen angeblich beachtliche Summen für namhafte Spieler investiert werden, darunter möglicherweise auch Kevin De Bruyne.



Der Belgier selbst zeigt laut dem Bericht Interesse an einem Wechsel, allerdings unter einer Bedingung: Der Aufstieg in die erste Liga muss gewährleistet sein. De Bruyne sieht dies als entscheidendes Kriterium für einen möglichen Transfer.



Seit Cristiano Ronaldo in die Liga gewechselt ist, folgten ihm bereits andere Weltstars wie Neymar, Benzema und Mané. Daher ist es nicht ausgeschlossen, dass De Bruyne dem Ruf in die Wüste folgt, insbesondere da seine Zukunft bei Manchester City noch ungeklärt ist.



Der Belgier ist noch bis 2025 an Man City gebunden, Vertragsverhandlungen sollen jedoch erst nach seiner Genesung beginnen. Derzeit laboriert er an einem Muskelteilriss und wird voraussichtlich erst Anfang des kommenden Jahres wieder ins Geschehen eingreifen können.