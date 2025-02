Knie-OP! Verletzungsschock bei ÖFB-Star

Verletzungsschock für RB Leipzig und das ÖFB-Team! Mittelfeldmotor Xaver Schlager muss nach einer erneuten Knieverletzung operiert werden.

Schlager ist erst im November nach einem Kreuzbandriss zurückgekehrt, die Knieprobleme beim 27-Jährigen blieben aber aufrecht. Im Testspiel gegen Banik Most verletzte er sich erneut.

Jetzt herrscht Gewissheit: Schlager muss erneut unter's Messer und fällt auf jeden Fall bis nach der Länderspielpause im März aus.

Ausfall gegen Serbien

Damit verpasst der Mittelfeld-Kicker das Play-off in der Nations League gegen Serbien (20. und 23. März).

Wie lange Schlager genau fehlen wird, ist unbekannt. RB-Geschäftführer Marcel Schäfer sagt bei der Bild: "Bei Xaver ist es so, dass wir natürlich die Hoffnung und den Glauben haben, dass er uns in der Saison, so wie er es immer getan hat, noch helfen wird."