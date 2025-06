Luis Enrique ätzt über Klub-WM: "Wie ein Kaninchen"

Die Plätze in den USA sind alles andere als weltmeisterschaftswürdig.

PSG-Trainer Luis Enrique übte nach dem souveränen 2:0-Sieg des Champions-League-Siegers scharfe Kritik an den Verhältnissen in den USA. „Die Bälle hoppeln wie Kaninchen“, schimpfte der spanische Star-Trainer nach der Partie in Seattle.

Im Lumen Field wurde für die WM der Kunst- gegen einen Hybridrasen ausgetauscht – die Bedingungen sind aber wenig WM-würdig. „Ich könnte mir keinen NBA-Court voller Löcher vorstellen“, so Enrique weiter. Der Platz wurde zwar in der Halbzeitpause gewässert, sei aber nach 10 Minuten schon wieder trocken gewesen. „Für unser Spiel ist das ein Problem“, so der PSG-Coach.

Auch Reals Jude Bellingham übte bereits scharfe Kritik an den Rasenbedingungen. „Die Plätze sind überhaupt nicht toll. Der Ball wird gebremst, er springt kaum“, so der Engländer. „Hoffentlich gibt es jemanden, der sich das vor der WM im nächsten Jahr ansieht.“