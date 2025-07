Mega-Überraschung: Wird das der neue Klub von Thomas Müller?

Die Bayern-Legende setzt seine Karriere in der MLS fort.

Nach 25 Jahren beim FC Bayern nimmt Thomas Müller Abschied aus München und wird seine Karriere in der nordamerikanischen MLS fortsetzen. Dabei könnte es den 35-Jährigen aber nicht wie bisher angenommen in die USA, sondern nach Kanada ziehen.

Wie der britische Sportjournalist Ben Jacobs berichtet, führt Müller Gespräche mit den Vancouver Whitecaps. Der Verein aus Kanada ist gerade dabei, die Vorkaufsrechte an Müller vom FC Cincinnati zu erwerben. In der MLS gibt es das sogenannte Discovery Right, wodurch ein Verein bis zu sieben Spieler pro Jahr für sich beansprucht. Nur das Team mit einem solchen Transfer-Recht darf mit einem Spieler verhandeln. Ein solches Recht darf aber auch an andere Vereine abgeben werden.

Weiterhin im Rennen ist aber auch Los Angeles FC, ein Partnerverein des FC Bayern. Müller soll sich nun in den nächsten Tagen entscheiden, ob er seine Karriere in L.A. oder Vancouver fortsetzt.