Nach Ronaldinho-Coup: Nächster Mega-Star nimmt Anflug auf Schwechat

Erst CR7, jetzt Ronaldinho – und der nächste Superstar steht schon bereit! Nach Ronaldos Besuch mit Al-Nassr in Österreich, sorgt kommende Woche Ronaldinho beim Showmatch in Schwechat für Aufsehen. Doch das war’s noch nicht – ein weiterer Star ist bereits im Anflug auf Wien.

Am 9. und 10. August verwandelt sich Schwechat zum Fußball-Mekka! Im Rudolf-Tonn-Stadion steigt das Spektakel „Magic Moments mit Ronaldinho“ – inklusive Showmatch, Freistoßtraining und großer Party. Richtig gehört: Der brasilianische Weltmeister von 2002 kommt nach Wien! Gemeinsam mit ehemaligen Bundesliga-Profis wird der 45-jährige Ballzauberer gegen den SV Schwechat aufs Feld gehen.

"Ich kann es kaum erwarten"

Doch der zweifache Weltfußballer Ronaldinho allein war den Veranstaltern offenbar nicht genug: Mit Wesley Sneijder stößt ein weiterer Weltstar dazu. „Hallo Österreich, am 9. August laufe ich gemeinsam mit Ronaldinho beim Magic Match auf. Ich kann es kaum erwarten, euch alle zu treffen und Fußball zu spielen“, verkündete der Ex-Real-Profi am Mittwochabend auf dem TikTok-Account des SV Schwechat.

Dabei wird nicht nur gekickt, sondern auch gefeiert! Für eingefleischte Ronaldinho- und Sneijder-Fans gibt es ein Full-Experience-Paket um 1.010 Euro. Enthalten sind Spiel, Freistoßtraining, After-Party im Wiener Marriott-Hotel inklusive Buffet und Getränke sowie persönliche Begegnungen mit den Legenden. Wer „Joga Bonito“ & Co. aber lieber nur aus der Ferne genießen will, findet für das Promi-Match am 9. August (18:30 Uhr) günstigere Tickets: Sitzplätze kosten 25 Euro, Stehplätze 20 Euro.