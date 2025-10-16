Neues Hammer-Gerücht um Ralph Hasenhüttl (58)

Der Österreicher könnte auf die Insel zurückkehren.

Vier Jahre lang war Ralph Hasenhüttl Trainer vom FC Southampton und konnte sich während der Zeit einen hervorragenden Ruf auf der Insel erarbeiten. Nachdem seine letzte Station in Wolfsburg frühzeitig endete, könnte der gebürtige Steirer nun nach Großbritannien zurückkehren.

Rückkehr auf die Insel

Hasenhüttl wird nun mit Glasgow Rangers in Verbindung gebracht. Der schottische Rekordmeister hat sich Anfang Oktober von Russell Martin getrennt und arbeitete anschließend an einer Rückkehr von Steven Gerrard. Die Liverpool-Legende sagte nun aber überraschend ab.

© Getty

Laut „Sky Sports“ ist Hasenhüttl nun der Top-Kandidat der Rangers. Neben dem Österreicher werden aber auch der Deutsche Danny Röhl und Ipswich-Town-Coach Kieran McKenna genannt.