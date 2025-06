SO viel verlangt die FIFA für das nächste Bayern-Spiel

Die Ticketpreise sind einer von mehreren Gründen für viele leere Ränge bei der Klub-WM. Beim kommenden Bayern-Spiel versucht die FIFA, leere Sitzplätze zu vermeiden.

Am Samstag spielte der FC Bayern München in Miami noch gegen Boca Juniors im ausverkauften Hard Rock Stadium vor 63.587 Zuschauern. Im letzten Gruppenspiel trifft der deutsche Rekordmeister auf den portugiesischen Vizemeister Benfica Lissabon im Bank of America Stadium in Charlotte.

Tickets für kleines Geld

Doch das Duell der beiden europäischen Teams ist noch nicht ausverkauft. Von den 74.867 Plätzen sollen 67.000 bis Montag verkauft worden sein. Die FIFA versucht alles, um das Stadion voll zu kriegen. Die billigsten Ticketpreise lagen am Montagabend bei 17 Dollar (umgerechnet 15 Euro). Zum Vergleich kostete das günstigste Ticket für das zweite Spiel von Real Madrid, welches ebenfalls in Charlotte stattfand, am Abend davor 120 Dollar (umgerechnet 103 Euro).

Ob die billigen Tickets helfen werden, das Stadion voll zu bekommen, bleibt abzuwarten. Das letzte Gruppenspiel vom FC Bayern droht auch zu einer richtigen Hitzeschlacht zu werden. Das Spiel wird am Dienstagmittag (Ortszeit) angepfiffen und es werden 41 Grad Celsius erwartet.