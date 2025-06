Nahost-Krieg bringt auch Wrestling-Gigant WWE ins Schwitzen

Die Waffenruhe im Nahen Osten lässt auch Wrestling-Gigant WWE aufatmen. Trotzdem gibt es aktuell Probleme vor dem "Night of Champions"-Event in Saudi-Arabien.

Die WWE hat am Samstag einen absoluten Leckerbissen auf Lager: Night of Champions in Riad, Saudi-Arabien.

Es kommt zum großen WWE-Championship-Showdown zwischen John Cena und CM Punk. Außerdem wird der neue King of the Ring gekrönt - im Finale stehen sich Cody Rhodes und Randy Orton gegenüber.

19 Uhr unserer Zeit

Top für Fans in Europa: Das Event startet schon um 19 Uhr unserer Zeit und läuft live auf dem WWE Network.

Crew sitzt fest

Bis dahin muss der Wrestling-Gigant aber noch ein wenig schwitzen. Denn ein Teil der Aufbau-Crew hätte schon in Saudi-Arabien ankommen sollen, sitzt aber in Katar fest.

Grund dafür sind Luftraumsperren aufgrund des Nahost-Krieges zwischen Israel und dem Iran. Mit der in Kraft getretenen Waffenruhe sollte sich die Lage aber entspannen.