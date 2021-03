Altetico prallt im Madrid-Derby auf Real

Halbzeitpause in Madrid

Die ersten 45 Minuten im Wanda Metropolitano sind zu Ende und Atlético Madrid führt im Stadtderby gegen den spanischen Rekordmeister Real Madrid knapp mit 1:0. Den Hausherren gehörte die Anfangsphase, in der sie früh Druck ausübten und deutlich offensiver agierten als noch im Hinspiel. So kam die Führung in der 15. Minute durch Luis Suarez nicht überraschend. In der Folge nahmen die Königlichen Fahrt auf und versuchten den Ausgleich zu erzielen. Kurz vor dem Halbzeitpfiff hätten die Blancos einen Elfmeter bekommen müssen, doch Schiedsrichter Hernandez Hernandez sah das anders. Wie wird Zidane jetzt reagieren? Wir melden uns gleich wieder zur zweiten Halbzeit.