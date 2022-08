Barca verleiht Weltmeister Umtiti nach Lecce

Der beim FC Barcelona aussortierte Fußball-Weltmeister Samuel Umtiti wechselt zum italienischen Serie-A-Aufsteiger US Lecce

Der 28-jährige Innenverteidiger werde ohne Kaufoption bis zum 30. Juni 2023 verliehen, teilte der spanische Club am Donnerstag mit. Nach Berichten spanischer und italienischer Medien wird Barca die Gehaltszahlungen für den Franzosen zum größten Teil weiter übernehmen und von Lecce für die Leihgabe lediglich leistungsbezogene Zahlungen erhalten.

Umtiti war im Sommer 2016 für 25 Millionen Euro von Olympique Lyon nach Barcelona gewechselt. In den ersten beiden Jahren war er bei den Katalanen unumstrittener Stammspieler. Nach dem Gewinn des WM-Titels mit Frankreich in Russland hatte er aber ständig mit Verletzungen vor allem am linken Knie sowie mit akuter Formschwäche zu kämpfen. In der vergangenen Saison bestritt er nur ein einziges Liga-Spiel, und zwar am 12. Dezember bei CA Osasuna (2:2).

Umtiti hofft, dass er sich durch mehr Einsätze in Lecce bei Frankreichs Trainer Didier Deschamps für die WM in Katar empfehlen kann. In Barcelona hätte er diese Saison nach der Verpflichtung der Innenverteidiger Jules Koundé und Andreas Christensen sowie aufgrund der Konkurrenz anderer Profis wie Routinier Gerard Piqué und der Nationalspieler Eric García (Spanien) und Ronald Araujo (Uruguay) kaum Einsatzchancen gehabt.