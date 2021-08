Barcelona-Star Pique vergleicht Demir mit Messi

ÖFB-Juwel Yusuf Demir bekommt vom FC Barcelona weiter Lobeshymnen zugeschüttet. Diesmal von Urgestein Gerard Pique.

Nach dem Leih-Wechsel von Rapid zum FC Barcelona hat sich Yusuf Demir immer mehr in die Herzen der Katalanen gespielt. "Wir wissen, dass er ein Talent ist. Er ist einer der jungen Spieler, die wichtig sind für die erste Mannschaft", sagte Trainer Ronald Koeman im Zuge eines Testspiels gegen Juventus Turin.

Nun adelt sogar Barcelona-Urgestein Gerard Pique den 18-Jährigen in einer Fan-Fragerunde auf "Twitch.tv": "Yusuf Demir hat einen sehr ähnlichen Dribbling-Stil wie Leo Messi. Es gibt eine neue Generation, die die Beste ist. Wir haben Ansu (Anm. Fati), Riqui (Anm. Puig), Pedri, Eric (Anm. Garcia), Demir, der den Ball bewegt wie Messi".

Auf der Streamingplattform streamte Pique übrigens zum allerersten Mal. Über 300.000 Follower hat der spanische Abwehrmann dort schon. Wenig später wurde die Aufnahme auf Youtube für ein breiteres Publikum hochgeladen.

Seltenes Lob

Pique zu Demir weiter: "Er ist jung und schon jetzt auf einem großartigen Level. Ich bin sicher, dass er uns noch viel helfen wird." Eine Barcelona-Legende ehrt einen Nachwuchsspieler in solch hohen Tönen. Dieses Lob geht bei Demir sicher runter wie Öl.

Eigentlich war zunächst von einer Eingewöhnung bei Barcelona B die Rede, doch der der Offensivmann hatte sich offenbar für Höheres empfohlen. Auch weil Ansu Fati und Ousmane Dembele derzeit verletzt fehlen. In vier von fünf Testspielen stand Demir in der Startformation. Ein Tor erzielte er beim 3:0-Sieg gegen Stuttgart. Am Sonntag beim Saisonauftakt gegen Real Sociedad (4:2-Sieg für Barca) musste der Österreicher noch auf der Bank Platz nehmen. Am Samstag (22 Uhr) trifft Barcelona auf Athletic Bilbao. Yusuf Demir könnte gegen die Basken sein Profidebüt in der La Liga feiern.