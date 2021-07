Demir soll im Profikader vom FC Barcelona stehen

Im Trikot des FC Barcelona fühlt sich Ausnahmetalent Yusuf Demir sichtlich wohl. Der 18-Jährige schreibt in Spanien viele positive Schlagzeilen. Er überzeugt sowohl im Training, als auch bei den bisherigen Testspielen. Nun soll laut "Mundo Deportivo" die Krönung bevorstehen. Der U21-Teamspieler soll sich im Rennen um einen Platz im Profikader gegen Alex Collado durchgesetzt haben. Eigentlich war geplant, dass Demir für die zweite Mannschaft auftreten soll.

Demir hatte am vergangenen Mittwoch im Testspiel gegen Drittligist Gimnastic de Tarragona sein Debüt gefeiert und "allen die Show gestohlen", wie spanische Medien damals schrieben.

Barca-Trainer Ronald Koeman fand ebenfalls lobende Worte: "Yusuf muss sich erst dem Team und den Spielern anpassen. Aber er hat wie andere junge Spieler in unseren Reihen eine große Zukunft. Wir werden mit ihm arbeiten und ihm helfen, ein besserer Spieler zu werden."

Beim zweiten Testspiel gegen den FC Girona kam Demir ebenfalls zum Einsatz und zählte dabei zu den besseren Akteuren der Katalanen.

In Ronald Koeman's plans, Yusuf Demir appears to have won the position over Collado.



