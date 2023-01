Frühes Aus im Cup für Titelverteidiger Betis Sevilla

Titelverteidiger Betis Sevilla ist im Achtelfinale des spanischen Fußball-Cups gescheitert.

Eine Woche nach dem Out im Supercup-Halbfinale gegen den FC Barcelona in Saudi-Arabien mussten sich die Andalusier am späten Mittwochabend zu Hause gegen Osasuna neuerlich im Elfmeterschießen geschlagen geben (2:4).

Atletico Madrid zog dank Toren der spanischen Teamspieler Alvaro Morata (54.) und Marcos Llorente (91.) mit einem 2:0 bei Zweitligist Levante ins Viertelfinale ein. Die Topteams FC Barcelona bei Drittligist AD Ceuta (20.00 Uhr) und Real Madrid mit David Alaba bei Villarreal (21.00 Uhr) bestreiten ihre Cup-Achtelfinali am Donnerstag.