Hammer-Gerücht um Robert Lewandowski (36)

Steht der Star-Stürmer beim FC Barcelona vor dem Aus?

Mit seinen bereits 36 Jahren gehört Robert Lewandowski noch immer zu den treffsichersten Stürmern der Welt. Für den FC Barcelona schoss der Pole in der vergangenen Saison wettbewerbsübergreifend satte 42 Tore und hatte damit maßgeblichen Anteil am Gewinn der spanischen Meisterschaft.

Obwohl Lewandowski bei Barca noch bis Juni 2026 unter Vertrag steht, gibt es nun neue Gerüchte über einen bevorstehenden Wechsel. Wie die "Mundo Deportivo" berichtet, könnte der Pole die Katalanen noch diesen Sommer verlassen.

Barca braucht Geld

Zwar sei ein Wechsel des Star-Stürmers „unwahrscheinlich“, es gibt aber offenbar eine Schmerzgrenze. Bei Angeboten ab 50 Millionen Euro würde Barca demnach über einen Wechsel nachdenken. Hintergrund: Der spanische Meister ist weiterhin finanziell schwer angeschlagen und hat erneut Probleme, Neuzugänge (Marcus Rashford) zu registrieren.

Berichten zufolge zeigen vor allem Saudi-Klubs Interesse an Lewandowski. Der Pole will aber wohl zumindest noch diese Saison in Spanien bleiben und plant keinen vorzeitigen Abschied.