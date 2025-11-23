Knalleffekt: Vinicius Jr. hat sich entschieden

Diese Meldung aus Spanien kommt einigermaßen überraschend.

Zuletzt wurde viel über die Zukunft von Vinicius Jr. spekuliert. Der Brasilianer soll sich mit Trainer Xabi Alonso überworfen haben und bereits seine Flucht aus Madrid planen. Nun folgt die spektakuläre Wende.

Wie die spanische Zeitung „AS“ berichtet, hat sich der 25-Jährige mit Real über eine Vertragsverlängerung geeinigt. „Sie haben zuletzt gesprochen und eine Lösung ist auf dem Weg zu einer endgültigen Einigung“, wird dabei eine anonyme Quelle zitiert.

Der Vertrag des Brasilianers läuft nun bis Juni 2027, nun bindet sich Vinicius aber wohl langfristig an Real.

Zuletzt sorgte der 25-Jährige immer wieder für Eklats. So schimpfte der Superstar etwa nach seiner Auswechslung im Clasico. „Warum ich? Ich verlasse Real! Es ist besser, wenn ich gehe.“