Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Premier League
© APA

Flucht aus Madrid

Unglaubliche Summe: Premier-League-Klub will Vinicius Jr.

21.11.25, 19:00
Nach der letzten Länderspielpause des Jahres kehrt der Klub-Fußball zurück. Zeitgleich beginnt auch die Gerüchteküche wieder zu brodeln. 

Obwohl Real Madrid an der Spitze der spanischen Liga steht und auch in der Champions League voll auf Achtelfinalkurs ist, brodelt es beim weißen Ballett. Einige Stars dürften mit der Arbeit von Cheftrainer Xabi Alonso nicht glücklich sein. Einer davon ist Brasilien-Superstar Vinicius Jr., der während des Clasico für einen kleinen Eklat gesorgt hatte.

Der 25-jährige Samba-Kicker wurde vorzeitig ausgewechselt und zeigte sich damit wenig erfreut. Spätestens seitdem kursieren Gerüchte, dass der Brasilianer spätestens im Sommer Spaniens Hauptstadt verlassen wird. Zuerst wurde gemunkelt, dass es den Angreifer nach Saudi-Arabien zieht.

Abflug auf die Insel

Jetzt dürfte sich ein neuer Interessent hervorgetan haben. Diesmal allerdings aus der Premier League. So soll Real Madrid bereit sein, stolze 200 Millionen für Vini Jr. auf den Tisch zu legen. Beim englischen Traditionsverein soll der temperamentvolle Edeltechniker eine neue Ära einläuten.

Im Theatre of Dreams soll er als neuer Leader wieder für glanzvolle Zeiten sorgen, welche die Fans seit Jahren herbeisehnen. Deshalb sollen die Klub-Bosse auch schon grünes Licht für das Mega-Angebot gegeben haben. Zugleich würde der Brasilianer weiterhin gut verdienen und auf Top-Niveau spielen.

Rattcliffe Glazer Manchester
© Getty

Allerdings müsste er sich noch gedulden. Denn der Transfer soll erst im Sommer über die Bühne gehen. Auch, weil eine Vertragseinigung mit Real in weite Ferne gerückt ist und er ein Jahr später ablösefrei Spanien verlassen könnte, wird sich Real bei einem entsprechenden Angebot nicht in den Weg stellen.

