Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Primera Division
Vinicius
© Getty

Streit mit Alonso

Nach Real-Hammer: Diese Vereine wollen Vinicius nun holen

05.11.25, 12:56
Teilen

Die Zukunft von Vinicius Junior bei Real Madrid schaut nach seinen neuesten Eskapaden düster aus. Nun wollen einige Top-Klubs den Brasilianer holen.

Wie schon berichtet, ist die Beziehung zwischen Real-Star Vinicius Junior und Trainer Xabi Alonso nach dem El Clasico angespannt. In diesem Spiel rastete der Brasilianer bei seiner Auswechslung aus. Er hat sich im Nachhinein entschuldigt, doch spätestens jetzt ist sein "unantastbarer" Status weg.

Sein Vertrag läuft bis Sommer 2027. Die Verhandlungen sind derzeit gestoppt. Somit muss Real Madrid Vinicius spätestens im Sommer 2026 verkaufen, wenn sie eine Ablösesumme erhalten wollen.

Premier League derzeit Favorit

Einige Top-Klubs wollen nun den Flügelstürmer verpflichten. Vinicius liebäugelt mit einem Wechsel zum amtierenden Champions-League-Sieger PSG. Aber auch die Premier League ist ein mögliches Ziel.

Vinicius
© Getty

Laut "Football Insider" denken Manchester City und Chelsea über die Verpflichtung des Skandal-Stars nach. Bei den Sky Blues würde der Brasilianer auf seiner Lieblingsposition, dem linken Flügel, spielen. Damit wäre Jack Grealishs, aktuell an Everton ausgeliehen, Zukunft besiegelt. Auch das belgische Talent Jeremy Doku würde wieder ins zweite Glied rutschen.

"Monumentale Verpflichtung" 

Bei Chelsea sei Vinicius als "monumentale Verpflichtung" auserkoren. Liverpool zählt auch zu den Interessenten. Sie beobachten aktuell die Situation.

Vinicius Junior gegen City
© Getty

Saudi-Arabien kommt für Vinicius Junior nicht in Frage, so der Bericht. Er will weiter in Europa spielen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden