Nach Real-Hammer: Diese Vereine wollen Vinicius nun holen

Die Zukunft von Vinicius Junior bei Real Madrid schaut nach seinen neuesten Eskapaden düster aus. Nun wollen einige Top-Klubs den Brasilianer holen.

Wie schon berichtet, ist die Beziehung zwischen Real-Star Vinicius Junior und Trainer Xabi Alonso nach dem El Clasico angespannt. In diesem Spiel rastete der Brasilianer bei seiner Auswechslung aus. Er hat sich im Nachhinein entschuldigt, doch spätestens jetzt ist sein "unantastbarer" Status weg.

Sein Vertrag läuft bis Sommer 2027. Die Verhandlungen sind derzeit gestoppt. Somit muss Real Madrid Vinicius spätestens im Sommer 2026 verkaufen, wenn sie eine Ablösesumme erhalten wollen.

Premier League derzeit Favorit

Einige Top-Klubs wollen nun den Flügelstürmer verpflichten. Vinicius liebäugelt mit einem Wechsel zum amtierenden Champions-League-Sieger PSG. Aber auch die Premier League ist ein mögliches Ziel.

© Getty

Laut "Football Insider" denken Manchester City und Chelsea über die Verpflichtung des Skandal-Stars nach. Bei den Sky Blues würde der Brasilianer auf seiner Lieblingsposition, dem linken Flügel, spielen. Damit wäre Jack Grealishs, aktuell an Everton ausgeliehen, Zukunft besiegelt. Auch das belgische Talent Jeremy Doku würde wieder ins zweite Glied rutschen.

"Monumentale Verpflichtung"

Bei Chelsea sei Vinicius als "monumentale Verpflichtung" auserkoren. Liverpool zählt auch zu den Interessenten. Sie beobachten aktuell die Situation.

© Getty

Saudi-Arabien kommt für Vinicius Junior nicht in Frage, so der Bericht. Er will weiter in Europa spielen.