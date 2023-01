Masken-Kicker gibt Fußball-Welt Rätsel auf

Wer steckt hinter der Maske? Ein vermummter Fußballer in der Freizeitliga von Ex-Barcelona-Star Gerard Pique sorgt für wilde Spekulationen.

Erst vor wenigen Wochen hat Gerard Pique seine Profi-Karriere an den Nagel gehängt. Abseits des Fußballplatzes ist er schon länger als Geschäftsmann aktiv: Mit seiner Firma Kosmos Global Holding krempelte er im Tennis den Davis Cup komplett um. Im Fußball gründete er in Spanien eine Freizeitliga namens Kings League.

Es gelten spezielle Regeln: Unter anderem wird 7 gegen 7 gespielt, zum Anstoß müssen beide Teams zum Mittelkreis sprinten, um in Ballbesitz zu kommen. Vergangenes Wochenende gingen die Wogen in der Hobbyliga aber aus anderem Grund hoch. Beim "XBuyer Team" lief ein komplett maskierter Spieler auf. Auf dem Kopf trug der Kicker eine Wrestling-Maske, auf seinem Trikot stand die Nummer 69 und der ominöse Name "Enigma". Um seine Identität zu verschleiern, trug der Spieler auch ein langes, schwarzes Unterzieh-Shirt – wohl um Tattoos zu verdecken.

Seitdem rätselt man nicht nur in Spanien: Wer ist der unbekannte Dribblanski?

Laut Pique selbst handelt es sich um einen aktuellen Profi aus Spaniens Primera División, der unter 30 Jahre alt ist und seinen Einsatz in der Kings League weder mit seinem Klub noch mit seinem Berater abgestimmt habe. Nun wurde wild spekuliert: Manche Fans hatten Denis Suarez (29) von Celta Vigo unter Verdacht, der dementierte jedoch. Andere Zuschauer wollten in Enigmas Nacken ein Tattoo und damit den aktuell vereinslosen Nano Mesa (27) erkannt haben, der zuletzt bei Cadiz unter Vertrag stand. Auch Elches Pol Lirola (25) und Rodrigo Riquelme (22) von Girona wurden in den Raum geworfen.

Eine offizielle Auflösung gab es bisher nicht – dem Interesse an Piques Kings League ist das nicht gerade abträglich: Am Sonntag fieberten teilweise mehr als 900.000 Fans zu.