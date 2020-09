Messi casht mit Verbleib rund 70 Millionen Euro

Barcelonas "Fußball-Gott" Lionel Messi spielt vorerst noch ein weiteres Jahr im Trikot der Katalanen. Finanziell hat sich der Verbleib für ihn ebenfalls ausgezahlt.

Der sechsmalige Weltfußballer ist mit seinem Vorhaben gescheitert, den Club in diesem Sommer vor Ablauf seines Vertrages zu verlassen. Messi bestätigte im Interview mit "goal.com", dass er auch in der kommenden Saison für Barca spielen wird. In einem Jahr kann er aber den Verein ablösefrei verlassen.

Vereinspräsident Josep Bartomeu habe ihm klargemacht, dass er jetzt nur bei Aktivierung der im Vertrag festgeschriebenen Ablöseklausel hätte wechseln können, sagte der 33-Jährige. Die beträgt nach Medienberichten 700 Millionen Euro. "Und das ist unmöglich", sagte Messi.

Mega-Summe für "Loyalität"

Er betonte, er habe dem Club und dem Präsidenten schon vor langer Zeit mitgeteilt, dass er wechseln wolle. "Sie wissen das seit dem Beginn der vergangenen Saison. Ich habe es ihnen in all den vergangenen zwölf Monaten gesagt. Aber ich bleibe, denn ich will keinen Krieg vor Gericht."

Das Bleiben bis zum Vertragsende wird Messi freilich finanziell versüßt. Er erhält einen Loyalitätsbonus von 63 Millionen Pfund (70,78 Mio. Euro) und verlässt Barcelona im Sommer 2021 ablösefrei.