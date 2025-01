Nach 399 Tagen Leidenszeit: Alaba-Comeback bei Real-Gala

Das lange Warten hat ein Ende. David Alaba hat nach 399 Tagen Verletzungspause sein Comeback bei Real Madrid gefeiert. Bei der 4:1-Gala gegen Las Palmas wurde der ÖFB-Kapitän in der 77 Minute eingewechselt.

David Alaba ist zurück! Nach 399 Tagen, in denen die Uhr für den ÖFB-Kapitän stillzustehen schien, war es endlich so weit. Real Madrid gewann am Sonntag mit 4:1 gegen Las Palmas, doch der wahre Gänsehaut-Moment fand in der 77. Minute statt. Das restlos ausverkaufte Santiago Bernabéu Stadion wartete nur auf diesen Moment: Nach über 13 Monaten Verletzungspause klatschte Alaba um 17:45 Uhr mit Abwehr-Kollege Antonio Rüdiger ab und beendete damit seinen langen Leidensweg und stürmte unter frenetischem Beifall erstmals wieder auf den Platz.

Königlichen zünden nach Schock Turbo

Dabei hatte der Start dieser besonderen Partie richtig Zündstoff. Nach gerade mal 26 Sekunden klingelte es bereits – und das nicht etwa für die Hausherren, sondern für den Underdog aus Gran Canaria! Von rechts fliegt der Ball präzise in den Strafraum, wo Fábio Silva heranstürmt und das Leder aus vier Metern locker über die Linie schiebt – 1:0 (1.) für Las Palmas!

Ein Schock für die Madrilenen, die nun sofort alles in die Waagschale warfen, um den Rückstand schnell wieder wettzumachen. Und plötzlich war das Glück tatsächlich auf ihrer Seite: Nach einem Foul an Rodrygo zeigte der Unparteiische auf den Punkt. Mbappé tretet an und verwandelt sicher zum 1:1 (18.). Das war wohl der Weckruf, denn von da an ließ sich der amtierende Meister nicht mehr aus der Ruhe bringen und schnürte Chancen im Minutentakt. Die logische Folge vor dem Halbzeitpfiff: Die 3:1-Führung! Zunächst traf Brahim Díaz (33.), gefolgt von Mbappé (36.). Der Franzose durfte sogar kurz über einen Hattrick jubeln, doch der VAR entschied auf Abseits (42. Minute).

Nach dem Seitenwechsel ging die Tor-Party weiter: Fran Garcia legt auf Rodrygo (57.), der den Zähler final auf 4:1 stellte. Alaba kam bei der Real-Gala am Ende auf 16 Spielminuten und darf am Mittwoch (ab 21 Uhr im Sport24-LIVETICKER) im Champions-League-Duell gegen Salzburg auf mehr hoffen.