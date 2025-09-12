Alles zu oe24VIP
Nicki Nicole über Yamal: "Bin sehr verliebt und glücklich"
© getty

Liebesgeständnis

Nicki Nicole über Yamal: "Bin sehr verliebt und glücklich"

12.09.25, 14:22
Teilen

Die 25-jährige Rapperin Nicki Nicole hat ihre Beziehung mit dem 18-jährigen Barcelona-Star Lamine Yamal bestätigt. Die Argentinierin erklärte bei einer Modenschau: "Ich bin sehr verliebt und sehr glücklich".

Nicki Nicole beendete das Schweigen über ihre Beziehung mit Lamine Yamal. Die 25-jährige argentinische Rapperin erklärte bei der Desigual-Modenschau: "Ich bin sehr verliebt, sehr glücklich und sehr zufrieden". Spanische Medien hatten zuvor über eine angebliche Trennung nach nur 13 Tagen berichtet.

Yamal hatte die Gerüchte bereits widerlegt

yamal
© inistagram

Der 18-jährige Barcelona-Star zeigte seine Freundin stolz als Handy-Hintergrund in einem Umkleideraum-Video. Teamkollege Nico Williams postete den Clip mit dem Caption "Mein Junge ist verliebt".

Sprachliche Annäherung

yamal
© instagram

Nicole verriet, dass Yamal ihr Katalanisch beibringe. Die Sängerin war zuvor mit Chelsea-Star Enzo Fernandez in Verbindung gebracht worden, nachdem dieser eine Telefonier-Geste als Torjubel zeigte.

